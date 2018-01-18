Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, restore edilmesinin ardından eski Askeri Hastaneye taşınan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü ziyaret ederek incelemede bulundu.

Şehzadeler ilçesi 2. Anafartalar Mahallesi tren istasyonu altında uzun yıllar Askeri Hastane binası olarak kullanılan ve daha sonra atıl durumda bulunan tarihi bina, restorasyonun tamamlanması ve çevre düzenlemesinin ardından yapılan tahsisle birlikte İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak hizmet vermeye başladı.

Vali Güvençer, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü yeni yerinde ziyaret ederek tüm birimleri gezdi. İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak’tan Hizmet Binasının durumu ve çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Güvençer, kurum personeline yeni görev yerlerinin hayırlı olmasını diledi.