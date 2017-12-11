Adaylık açıklamasının ardından esnaf ziyaretlerini sürdüren Turgutlulu genç iş adamı ve aynı zamanda Turgutlu Azerbaycan Kültür Derneği Başkanı Ünal Kağba; Oda üyelerinin teveccühü ile karşılaştıklarını ve genç bir ekip olarak bundan gurur duyduklarını söyledi.

1 Ocak 2018 tarihinde gerçekleşecek olan Turgutlu Marangozlar Odası seçimlerine sayılı günler kala başkan adayı Ünal Kağba çalışmalarına hız verdi.

Çocukluğundan bu yana mesleğin içinde olduğunu belirten Ünal Kağba; “Tek tek tüm oda üyelerimizi iş yerlerinde ziyaret ediyoruz. Hal hatırlarını soruyor dertlerini dinliyoruz. Marangozlar Odası esnafının derdi çok, ama çözümsüz değil. Biz kendilerine bu sıkıntılara derman olmak için yola çıktığımız söylüyoruz. Tüm Marangozlar Odası üyelerine çağrıda bulunuyoruz bizler genç ve dinamik bir ekiple bu odayı canlandıracağız.” dedi.

Genç ve dinamik bir kadroyla odanın yönetimine aday olduklarını kaydeden Kağba seçildikleri takdirde hayata geçirecekleri projelerle Turgutlu’nun mobilyacılar çarşısına ve düzenli olarak yapılacak mobilya fuarlarına kavuşacağını anlattı. Oda üyesi emlakçıların sorunlarını da yakından bildiklerini kaydeden Kağba kayıt dışı emlakçılarla mücadele edeceklerini de dile getirdi.