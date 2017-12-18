Turgutlu’da esnaf odaları seçimleri yaklaşırken Marangozlar Odası başkan adayı Ünal Kağba yerel basın temsilcilerine yönetim kurulu üyelerini tanıttı.

Turgutlu Belediyesi Orta Park restoranda düzenlediği basın toplantısına yönetim kurulu adayları ile birlikte katılan Kağba; “Artık Marangozlar Odasında değişim zamanı gelmiştir” dedi.

Kağba açıklamasında; “Bizler marangozlar odası yönetimine aday olurken hizmet için yola çıktık. Esnafın derdine derman olmak için yola çıktık, mobilyacının ürününü tanıtmak için yola çıktık, esnafımıza her türlü maddi ve manevi destek çıkmak için yola çıktık, haksızlıklara dur demek için yola çıktık. Türkiye’nin esnaf odalarında en büyük en çeşitli oda olması gerekirken üyelerin odanın hizmet verememesinden neredeyse kapanma aşamasına geldiğini gördük ve odamıza sahip çıkmak için yola çıktık. Siz çok kıymetli oda üyelerini değerli sanatkârları hakları olan oyları ocak ayında kullanıp gidişatı değiştirmeye gidişata haksızlıklara dur demeye davet ediyorum. Odamıza sahip çıkma zamanı gelmiştir. Biz bu zorlu yola, Allahın izniyle üyelerimiz Serdar Darçın, Salih Karacaova, Hacı Ergin, Sadettin Kandemir, Fatih Ekim, Mustafa Cemal Boyacı, Ramis Acet, Halit Çayıralan, İbrahim Bozdemir, Bayram Balo, Kamuran Ohcabollu, Mehmet Meşe ve Yaşar Ergin ile devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.