Turgutlu Ülkücü İşçiler Derneği 4 Aralık Dünya madenciler günü nedeniyle basın açıklaması yayınladı.

Açıklamada; “Türkiye’de maden iş kolu iş kazalarında daha doğrusu iş cinayetlerinin yaşandığı en riskli iş kollarının başında gelmektedir madenlerde yaşanan iş kazaları her geçen gün can almaya devam etmektedir. Son yıllarda en büyük katliamlarının yaşanıldığı Soma ve Ermenekten ders çıkarılmadığını görmekteyiz, 2016 yılında 73 maden işçisi 2017 yılında 80 maden işçisi yerin metrelerce altında ihmal ve denetimsizlikler nedeniyle hayatını kaybetmiştir yine yüzlerce maden işçisi mesleki hastalıklara yakalanarak sağlıklarından olmuştur.

Maalesef maden işçilerinin sorunları iş sağlığı ve güvenliği ile sınırlı değildir özellikle Karaman Ermenek, Ankara Beypazarı, Zonguldak, Eskişehir, Manisa, Konya, Denizli, Isparta illeri başta olmak üzere binlerce maden işçisi alın terinin karşılığı olan maaşlarını aylardır alamamaktadır yine binlerce maden işçisi hakkını aradığı için işten çıkartılmakta bakmakla yükümlü olduğu aileleriyle birlikte açlığa itilmektedir. Binlerce maden işçisi sendikaya üye olduğu gerekçesiyle haksız yere işten çıkarılmaktadır kamuya ait madenlerde çalışan yine binlerce işçi özelleştirme riskiyle karşı karşıya kalmaktadır.

Maden işçileri Fişleniyor

Yine Karaman Ermenekte yüzlerce işçi maaşları alamadı için haklarını aramak için grev başlatmış hükümetin maden sahalarını özelleştirilmesinden dolayı maden sahaları bir kişiye tabiri caizse peşkeş çekilmiştir maden sahasının sahibi olan kişi maden sahasının içinde bulunan ocakları 2. 3. Kişilere kiraya vermekte ama kiraya verdiği ocaklarında müdürlüğünü yine maden sahasının sahibi üstlenerek sahanın kontrolünü elinde tutmaktadır bunun neticesinde maaşlarını alamayan işçiler haklarını aradıklarında işten çıkarılmakta ve Ermenekteki maden sahasındaki bunun diğer ocaklara isimleri verilerek Fişlenmekte işe alınmaması konusunda talimat verilmektedir.

Patronlar Yasaları Hiçe Sayıyor

Soma faciasından sonra çıkarılan torba yasa ile maden işçilerinin haklarında iyileştirme gidilmiştir. Çalışma saatleri düşürülmüş ücretleri net 2 asgari ücret oranında atış sağlanmış haftalık ve yıllık izinleri düzeltilmiştir fakat iş verenler çıkarılan bu yasaları yok hükmünde görmektedir ve farklı uygulamalarla kendilerini daha karlı çıkarmanın peşine düşmüştür çalıma saati 8 saatten 6 saate düşürülmesi nedeniyle iş veren işçinin 1 saat yemek molasını ve servislerini kaldırmıştır yine net 2 asgari ücret olan 2800 TL yi banka hesaplarına yatırıp 600 TL yi geri işçiden almaktadır bu uygulamalara uymayan veya 600 TL yi geri elden iş verene vermeyen işçinin işine son verilmektedir

Bir avuç kömür için canlarını veren maden işçilerimiz yalnız ve sahipsiz değildir Ülkücü İşçiler Derneği Genel Merkez İl ve ilçe teşkilatlarımız yaşanan bu sorunların karşısında maden işçisinin yanındadır 2017 yılı içinde Ülkücü İşçiler Derneği Genel Merkezimiz maaşlarını alamayan yurdun dört bir tarafından toplamda 2 bin işçinin maaşlarının ödenmesini sağlamıştır yine maaşlarını alan isçilere başta ERMENEK olmak üzere Hukuk ve Eğitim birimleri İş hukuku eğitimi vererek işçilerinin bilinçlendirerek haklarını savunmaları konusunda yanlarında olmuştur.

Yine Genel Merkezimiz Haksız yere işten çıkarılan maaşlarını ve tazminatları ödenmeyen maden İşçilerimize ücretsiz hukuki destek vererek davalarını üstlenmektedir.

Bizler Ülkücü İşçiler Derneği olarak Maden işçilerimizin alın terine göz dikilmesine hakkının gasp edilmesine ve yerin yüzlerce metre altında Can vermelerine göz yummayacak sessiz kalmayacağız ve Maden işçilerimizin her zaman yanlarında haklarının savunucusu olacağımızı tüm kamuoyuna sunuyoruz.” ifadelerine yer verildi.