Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Ocak ayı meclis toplantısı yapıldı.

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası meclis toplantısı Afrin’e yapılan Zeytin Dalı operasyonuna tam destek konuşması ile başladı. Meclis Başkan Vekili Cem Gür, “Afrin’e yapılan Zeytin Dalı Operasyonu, ülkemiz sınırlarındaki konuşlanmış olan terör tehdidinin ortan kaldırılmasına yönelik bir operasyondur. Bu konuda devletimizi sonuna kadar destekliyor, terörün kökünün kazınmasını istiyoruz. Kalbimizle dualarımızla Mehmetçiğimizin yanındayız. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar dilerim” dedi. Gündem maddelerinin oylamasından sonra söz alan TUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın, “Türkiye büyük bir devlettir. Kendisine yönelen her türlü tehlikeye karşı uluslar arası hukuk çerçevesinde kendi haklarına sahip çıkmaktadır. Geçen günde Odalar konseyi olarak yayınladığımız ortak bildiride olduğu gibi, bizler Zeytin Dalı operasyonunu destekliyoruz. Vatan için her zaman hazır olduğumuzu belirtiyoruz. Bu ay Turgutlu’da inşaat sektöründe yatırım yapan Ege-Koop yönetim kurulu başkanı Sayın Hüseyin Aslan misafirimiz, kendilerinin Turgutlu’da yapacakları evler ile ilgili bizleri bilgilendirecek ve odamız üyelerine yönelik indirimli konut satış sözleşmesi imzalayacağız. Odamız 2017 yılında eğitimden sosyal faaliyetlere kadar bir çok alanda etkin olarak görev yaptı. Bu konuda desteklerini esirgemeyen ve çalışmalara katılan tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

TUTSO meclis toplantısına konuk olan Ege-Koop Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Aslan, “Ege-Koop olarak 32 yıldır konut üretimi yapıyoruz. Bu güne kadar 115 bin kişiyi ev sahibi yaptık ve bundan sonra vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya devam edeceğiz. Bizler kar amaçlı çalışana bir şirket değil, kooperatif olarak vatandaşları hesaplı ev sahibi olmalarını sağlıyoruz. Turgutlu’da da başladığımız konut hamlesinde kullanacağımız malzemelerin çoğunu buradan temin edeceğiz. Özellikle de inşaatlarımızda Turgutlu Tuğlası kullanacağız, bugün bizleri burada misafir ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi

Toplantı son olarak Turgutlu Tuğla Kiremit Sanayicileri Dernek Başkanı Gökhan Görçiz Turgutlu tuğlası ile ilgili bilgilendirme yaptıktan sonra mecliste Ege-Koop ve TUTSO arasında imzalanan indirimli konut satış sözleşmesi ile sona erdi.