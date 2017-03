Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Turgutlu’da ki banka müdürlerini ve sigortacılık yapan esnafları konuk etti. Sabah kahvaltısında bir araya gelen oda yetkilileri, banka müdürleri ve sigorta aracılık hizmetleri yapan kişiler iş dünyasıyla ilgili bilgi alışverişinde bulundular.

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın, KOSGEB desteği alan isimlerin bankalarda mağduriyet yaşamaması için banka müdürleriyle bir araya geldiklerini ve her zaman olduğu gibi yine sanayicinin menfaatlerini masaya yatırdıklarını ifade etti. Sanayici ile bankalar arasında köprü olacaklarını dile getiren Aydın;” Turgutlu sanayicisini her zaman destekliyoruz ve önemli projeler geliştiriyoruz. Banka müdürlerimizi de aramızda görmek bizleri mutlu etti, sanayicilerimiz bankalarla dirsek teması çalışıyorlar. Bizler de sanayicilerimizin talebini değerleri müdürlerimize aktardık, sadece banka müdürleri değil Turgutlu’da sigorta aracılık hizmetleri yapan esnafımızı da ağırlamaktan büyük onur duyduk, sigorta işi yapan arkadaşlarımız günün her saatinde vatandaşın hizmetinde ve vatandaşın mağdur olmaması için özveri ile çalışmakta onların çalışmalarını takdir ediyorum” dedi.

Ticaret ve Sanayi Odası’ndaki toplantıda geçtiğimiz hafta Kocaçeşme Turgutluspor karşılaşmasında yüzünden yaralanan İHA Muhabiri İlker Uyar’ı yanına alarak geçmiş olsun dileklerini ileten Faruk Aydın, ” Bakın bu arkadaşımız ekmek parası için çalışırken seyircilerin sahaya attıkları sicimlerden dolayı yaralandı. Kendisine huzurunuzda bir kez daha geçmiş olsun diliyorum. Bu tür olayların son bulmasını diliyorum. Burada görev yapan gazeteci arkadaşlarla uzun yıllardır birlikte çalışıyoruz. Turgutlu’nun menfaatı olan her projemizi haber yaparak bizlere destek oluyor kendilerine tekrar teşekkür ediyorum ” dedi. Toplantıda bulunan banka müdürleri de İlker Uyar’a geçmiş olsun dileklerini ilettiler.