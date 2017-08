Turgutlu Ticarete ve Sanayi Odası Temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Büyük annesinin vefatı dolayısıyla Yavuz Semizler’in yokluğunda meclise Cem Deligöz başkanlık etti.

Gündem maddelerinin oy birliğiyle kabul edildiği meclis toplantısında Meclis Başkan vekili Cem Deligöz ve Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın odanın faaliyetleriyle ilgili açıklama yaptı. Mecliste ayrıca Faruk Aydın geçtiğimiz günlerde meydana gelen orman yangınıyla ilgili de üzüntülerini dile getirdi. Aydın;” Orman yangını ciğerlerimizi yaktı, çok üzüldük. Bölgede yeniden yapılacak rehabilitasyon çalışmalarında odamıza ne görev düşüyorsa yapmaya hazırız” dedi.

Meclis Başkan vekili Cem Deligöz ;”Tarihimizin en zor günlerinden biri olan 15 Temmuz’un yıldönümünü geçirdik. İki hafta boyunca, farklı etkinliklerle, hazırladığımız afişlerle ülkemizin tamamında 15 Temmuz ruhunu canlı tutmaya çalıştık.15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız. Allah’a şükür milletimizin sağduyusu, feraseti, cesareti ve Allah’ın yardımıyla bu belayı, bu fitneyi durdurmanın haklı gururunu hep birlikte yaşadık. Şimdi çok daha güçlü olmak, birbirimize daha fazla sarılmak, birbirimizi daha fazla sevmek zorundayız. Çünkü bizi biz yapan, bizi ayakta tutan, bizi millet yapan unsur budur. Ülkemizi kaosa sürüklemek isteyenlerin tuzağına düşmeyeceğiz. Geçmişte olduğu gibi, bugün de, yarın da TOBB ve 365 Oda-Borsa olarak demokrasiden, milletimizden, devletimizden yana olmaya devam edeceğiz. Ülkemizin birliğine, kardeşliğimize ve demokrasimize karşı olanların da karşısına dikileceğiz. Özel sektör olarak, ülkemiz ve milletimiz için daha büyük bir azimle çalışacak ve Türkiye’yi büyük hedeflerine taşıyacağız. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hâkimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir” sözünü hep aklımızda tutarak; ülkemiz için durmadan çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle halkın iradesi dışında hiçbir iradeyi tanımayacağımızı, demokrasiden vazgeçmeyeceğimizi ve darbe girişimlerini kabul etmeyeceğimizi bir defa daha vurguluyoruz. Devletimiz ve ülkemiz var oldukça biz de varız. Demokrasi varsa hepimiz varız. Allah, ülkemize ve milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın” dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın;”Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu ve Meclisi olarak göreve geldiğimiz günden beri tekrar ettiğimiz bir şey var. “Bizler başta üyelerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımıza hizmet etmek, verilen hizmetlere destek olmak, İlçemizin ve Halkımızın refah seviyesini arttırmak için çalışacağız.” Bu prensibimizden hiçbir zaman vazgeçmedik bundan sonra da vazgeçmeyeceğiz. İlçemize değer katma noktasında Oda olarak üzerimize düşen her görevi layıkıyla yerine getirirken, İlçemize değer katan her kişi ve Kuruma da destek olmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta Kızılkeçili ile Ovacık mahalleleri arasında bulunan Lütuflar mevkiindeki alanda çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesine rağmen; maalesef, İlçemize bağlı Karaköy ve Kabaçınar mahallelerine kadar ulaştı. Çıkan yangında ormanlarımızla birlikte içimiz de yandı. Bu felakette canla başla çalışan tüm ekiplerimize teşekkür ederken, yangından zarar gören Halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İlçemizin akciğerleri olan ormanlarımızın rehabilite edilmesi noktasında Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu tüm Halkımızın bilmesini isteriz. İnşallah tez vakitte ıslah çalışmalarını tamamlayarak, içimizi yakan bu felaketin zararlı etkilerini bir nebze de olsa azaltabiliriz. Odamıza ait Kasaba Ekonomi Dergimizin yeni sayısı bu hafta içerisinde, değerli okuyucularımızla buluşmaya başlayacak. Endüstri 4.0 kavramını detaylı bir şekilde incelediğimiz bu sayımızı keyifle okumanızı temenni ediyorum. Ülkemizde en önemli sorunların başında gelen Mesleki Yeterlilik konusunda Birliğimiz iştiraki olan MEYBEM ile protokol imzalayarak, belgelendirme sınavlarımıza başladık. Geçtiğimiz hafta İnşaat Sektöründe Ahşap Kalıpçılık alanında 10 ustamızın test, mülakat ve uygulama sınavlarını tamamladık. Ayrıca Turgutlu Tuğla ve Kiremit Sanayicileri Derneği ile birlikte mesleki eğitimler düzenliyoruz. Bu kapsamda yaklaşık 400 toprak sanayi çalışanı mesleki eğitim belgesi alacaktır. Mesleki Yeterlilik belgesi hem çalışanlar hem de işverenlerimiz için son derece önemli bir konu. Belgesiz çalışan kişiler hakkında cezai yaptırımlar uygulanmaya başladı. Üyelerimizin ve çalışanlarının mağduriyet yaşamamaları için mutlaka en kısa sürede Odamıza gelerek başvuru yapmaları gerekmektedir. Oda olarak, üyelerimizin sorunlarını, Müdürlüklerden Müsteşarlıklara TOBB dan ilgili Bakanlıklara kadar hemen her mecrada dile getiriyor, sorunlara çözüm arıyoruz. Bu uğraşın meyvelerinden birisi de 7033 sayılı Kanun ile sanayicilerimiz lehine yeni düzenlemelerin getirilmesidir. Elektrik kullanımında TRT payının kaldırılmasının da içerisinde bulunduğu Kanun ile ilgili geniş bilgiyi en kısa zamanda üyelerimiz ile paylaşacağız. Konuşmamı noktalarken geçtiğimiz günlerde annesi Nedret Tüzün hanımefendiyi kaybeden Haldun kardeşimize ve anneannesi Hafize Baysak hanımefendiyi ebediyete uğurlayan Odamız Meclis Başkanı Yavuz kardeşimize başsağlığı diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum” şeklinde konuştu.