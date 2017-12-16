Turgutlu Kaymakamlığı himayesinde, Turgutlu İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü koordinesinde hazırlanmış olan, Kasaba Kültür Sohbetleri Cuma akşamı Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonunda yapıldı.

Bu yıl 5.cisi yapılan Kültür Sohbetlerinde daha önce Prof. Ahmet Ayhan Altınkuşlar’ı, Çanakkale Zaferi ve Kasabalı şehitlerimizi, Yusuf Nalkesen’i ve Kasabamızın 2 zanaatı ve zanaatçısının konu edildiği Kasaba Kültür Sohbetleri yapılmıştı. Cuma günü de “Kasaba Türküleri” konu edildi.

Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Belediye Başkan Yardımcısı İskender Tunç, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Nazım Balyapan CHP İlçe Başkanı Yakup Çilel ve yönetim kurulu, MHP İlçe Başkanı Orhan Sayar, daire müdürleri ve bir çok davetlinin katıldığı programın sonunda konuşmacı, müzisyen ve emeği geçenlere teşekkür belgesi ile hediyeleri verildi.

Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan’ın açılış konuşmasının ardından önce bedenlerin, sonra zihinlerin daha sonra gönüllerin doyurulduğu programda yörede çokça yapılan Arnavut böreğini Turgutlu Arnavutlar Dernek Başkanı Mehmet Yenir tarafından ikram edildi.

Zihinleri doyurmak için sırasıyla; “Zurna pratikleri ve kültürel kimlik:Turgutlulu Abdal Zurnacılar örneği” tezini yazmış olan Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Okutmanı Şebnem Sençerman; “Turgutlu yöresi Türk Halk Müziği uygulamaları ve gelenekleri üzerine bir çalışma” tezini yazmış olan İstanbul/Bakırköy İbni Sina Ortaokulu Müzik Öğretmeni Evrim Durdu Kurtuluş; aslen kasabalı olan TRT Sanatçısı Halil Çokyürekli; Kasabalı yerel sanatçı, derlemeci ve saz eğitmeni İbrahim Acet; Kasabalı yerel sanatçı ve derlemeci İbrahim Şan konuşma yaptılar. Müzik Öğretmeni Evrim Durdu Kurtuluş, Turgutlu ve Turgutlu’nun köylerinden derlediği türküler ve ninnilerden oluşan tezinin bir örneğini Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan hediye etti.

Gönülleri doyurmak için ise yöre türkülerinden örnekler verildi. Halil Çokyürekli, Coşkun Orumca, İbrahim Acet, İbrahim Şan, Murat Karaveli, İbrahim Çağrı Gözeten, Emrah Elüstü ve Kemal Tuna’nın çaldığı Eski Harmandalı Zeybeği ve Seymen (Bıçak Havası) Zeybeğine Turgutlu Belediyesi Halk Oyunları Eğitmeni Mehmet Gelen ve Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları Eğitmeni Halil Topbaş oyunlarıyla eşlik ettiler. “Ali’min Evleri Tepe Başında”, “Al Geydim Alsın Diye”, “Mendilim Var Dört Köşe”, Rumeli/Piriere türküsü olup Turgutlu’da derlenen “Bağya gittim nar için” isimli türküler icra edildi. TRT sanatçısı Halil Çokyürekli zurnası ile Coşkun Urumca davulu ile “Bom Zeybeği”ni çalarak gönülleri coşturdu.

Kaymakam Uğur Turan’ın moderatörlüğünde programa katılanlara sırayla söz verildi. Kütüphane Müdürü Fatma Arıtürk; Turgutlu’ya ait notası yazılmış olan 132 türkünün çok azının TRT repertuarına girdiğini, diğerlerinin de TRT’ya kazandırılması için çalışma yapılmasını ve bu türkülerinin aslına uygun çalınıp kayda alınmasını söyledi. Turgutlu’da derlenmiş ancak İzmir, Rumeli, Uşak, Konya, Kula, Selendi’ye ait notası yazılmış 52 türkü tespit ettiklerini söyledi.