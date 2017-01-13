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- TURGUTLU’DA ATATÜRK’LÜ TAKVİME YOĞUN İLGİ
- TURGUTLU’DA VEFAT EDENLER
- YARDIM TIRLARI HALEP’E UĞURLANDI
- TURGUTLU’DA EL KAİDE OPERASYONU
- TURGUTLU MERKEZLİ FETÖ IŞIKEVLERİ OPERASYONU
- TURGUTLU’DA 3 KİŞİ TUTUKLANDI
- BAŞKAN ŞİRİN BASIN MENSUPLARINI AĞIRLADI
- OTOMOBİL MARKET’E GİRDİ
- TURGUTLU BELEDİYESİ ONLARI DA DÜŞÜNDÜ
- YAVRU KEDİLER ŞEFKATLİ ELLERDE (VİDEO HABER)
- BAŞKAN ŞİRİN HER ŞARTTA VATANDAŞIN YANINDA
- ÇİFTÇİLER KAR’DAN MEMNUN
- 2016’DA 18 BİN AMELİYAT
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