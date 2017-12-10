Dünyanın en büyük video ve fotoğraf depolarından biri olan Getty İmages, 2017 yılının en güçlü haber fotoğraflarını seçti.

Fotoğraflar arasında Anadolu Ajansı Turgutlu muhabiri Özhan Haluk Satır un fotoğrafı da yer aldı. Dünya genelinde 105 fotoğraf seçilirken, Getty İmages in en iyilerinde Türkiye’den 4 fotoğraf yer aldı. Türkiye’de yer alan 4 fotoğrafın tamamı Anadolu Ajansı muhabirleri tarafından ölümsüzleştirirken, o fotoğraflardan 2’si Manisa Anadolu Ajansı Muhabirleri tarafından çekildi. Listedi 8.sırada, Şırnak’da terörle mücadelede görevli askerlerin zor şartlar altında ki görevlerini fotoğraflayan Anadolu Ajansı Büro şefi Zekeriya Güneş yer alırken, 72.sırada ise İzmir’in Bayındır ileçsinde ki orman yangınından çekilen fotoğraf ile Anadolu Ajansı muhabiri Özhan Haluk Satır yer aldı.