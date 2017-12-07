Turgutlu’da bulunan bir Fransız firmasında kalite kontrol sorumlusu olarak çalışan Yahya Er, aynı fabrikada çalışan insan kaynakları sorumlusu Fransız vatandaşı Camılle Lafon ile hayatını birleştirdi.

Turgutlu Belediyesi nikah salonundan kıyılan nikahta, Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Bölükbaşıoğlu, Sosyal İşler Sorumlusu Metin Akgül, genç çiftin akrabaları ve arkadaşları da yalnız bırakmadı.

Camıllı Lafon ile 2 yıl önce aynı fabrikada çalışırken tanıştıklarını ve zamanla arkadaşlıklarının aşka dönüştüğünü belirten damat Yahya Er, Camılle ile evlenmış olduğumuz için çok mutluyum. Kendisi zaten Turgutlu’da yaşıyor ve bizlere yabancı değil. İnşallah birlikte uzun yıllar güzel bir yuvada mutlu, mesud yaşarız.”dedi.

Türkiye’yi çok güzel bir yer olduğunu ve Türk insanının sıcak kanlı olduğunu belirten Fransız gelin Camıllı Lafon;”Türkiye’de olmaktan ve artık Türkiye’de yaşayacak olduğum için çok mutluyum.”şeklinde konuştu.

Kıyılan nikah merasiminin ardından genç çifti yakınları tebrik ederken, Turgutlu Belediyesi Sosyal İşler Sorumlusu Metin Akgül, Belediye Başkanı Turgay Şirin adına Kuran-I Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.