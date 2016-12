Bölgesel amatör Lig 9. Grupta ilk devreyi 7 puan farkla lider tamamlayan Turgutluspor 1 haftalık iznin ardından hazırlıklarına Antalya’da devam edecek.

Rehavete kapılmadan sezonunu lider bitirip tekrar profesyonel lige çıkmayı planlayan kırmızı siyahlılar devre arasında Hakan Şapçı’nın raporu doğrultusunda takviye yapmayı da düşünüyor.

Her ne kadar BAL da olsa da çok güzel bir birlik beraberlik, arkadaşlık havası yakaladıklarını belirten kulüp başkanı Hakan Sezer sezon sonu gülen taraf olacaklarını söyledi.

‘En büyük gücümüz takımdaki arkadaşlık ortamı’

Turgutluspor tarihinin bugünden ibaret olmadığının altını çizen kulüp başkanı Hakan Sezer; “Geçtiğimiz sezonlarda yapılan hatalardan dersler çıkarıp sezon başında önce iyi bir teknik ekip, sonrada birlik beraberlik ortamı sağlayacak arkadaşlığa önem veren ve bu şekilde başarıya giden bir kadro oluşturmaya gayret gösterdik. Devre arası geldi, oynadığımız 12 maçın 11’ini kazandık, 7 puan farkla lideriz. Şuan itibariyle bu gayretimizde başarılıyız diyebilirim. Turgutluspor’un Bölgesel Amatör Ligde yer almasına elbette herkesten çok bizler üzülüyoruz. Ancak futbol böyle bir şey, bildiğimiz nice il takımları büyük kulüpler buralara düşüyor ve çıkıyor. Bu durumun bir iki sezonun hatası olduğunu düşünmüyorum. Bence yıllardır yapılan hatalar bu sonucu doğurdu. Buda bize nasip oldu hayırlısı Allah’tan demekten başka bir şey yok. Şimdi bize düşen bu takımı bizimde içinde olduğumuz geçmişte yapılan hatalardan arındırıp bir an önce üst liglere taşımak. Şuan da Turgutluspor’un en büyük gücü inanın takım arkadaşlığı. Tabi ki iyi bir kadromuz var, ancak her şey bu şekilde olmuyor. Geçmişte bunu Turgutluspor çok yaşadı. Ama takımda arkadaşlık bu sezon üst düzeyde, her oyuncumuz bir yandan kendi görevini yerine getirirken bir yandan da arkadaşının açığını kapatmaya gayret ediyor. Böyle olduğu zaman başarı gelecektir, ben buna inanıyorum. Şimdi önümüzde 12 maçlık bir periyot daha var bunu da hasarsız atlatıp play of ilk maçında üst lige yükselmeyi hedefliyoruz. Bunun içinde gerekli önlemlerimizi alacağız. Futbol takımımız bir haftalık iznin ardından toplanıp Antalya’da kampa girecek, 9 günlük kampın ardından tekrar Turgutlu’da ikince devreye hazırlanacağız. Bu süreçte Hakan hocamız ve ekibinin raporu doğrultusunda takviye de yapmayı düşünüyoruz. Tabi sadece bu grubu değil play of maçını da düşünüyoruz, işimizi şansa bırakamayız.

İlk devre boyunca bize destek veren taraftarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum, ikinci devrede de şampiyonluğa giden Turgutluspor’un taraftarının tribünleri doldurmasını bekliyoruz.” dedi.