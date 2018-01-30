TFF 3. Lig 2. Grupta ikinci devreye deplasmanda Yeşil Bursa galibiyetiyle başlayan ve taraftarını umutlandıran Turgutluspor Pazar günü evinde oynadığı Anadolu Bağcılar maçından mağlup ayrılarak ilk devrede yaşadığı sıkıntılara geri döndü.

Bağcılar maçında özellikle ilk yarıda ortaya konan futbol taraflı tarafsız hiç kimsenin hoşuna gitmedi. Turgutluspor adeta ilk yarıyı golsüz bitirelim, ikinci yarı nasip diyen bir takım hüviyetindeydi.

Tabi rakip boş durmayınca evdeki hesap çarşıya uymuyor. Zihniyet bu olmayabilir ama görüntü buydu. Sanki deplasmanda oynayan geriye yaslanmış bir takım. Biri 20, diğeri 21 yaşında iki stoper rakip hücum oyuncularının arasında kayboldu. Sağda Oğuz solda Ramazan stoperlere destek olmaya çalışırken, maç boyunca kendi kanatlarından gelen rakip ataklarına bir türlü cevap veremedi. Bağcılar özellikle ilk yarıda hem sağdan hem soldan çok rahat geldi. İkinci devrede de aslında değişen bir şey olmadı sadece Turgutluspor ikinci yarının belli bölümünde hücum oyununu benimseyerek rakip kalede 2 gol buldu. Turgutluspor her ne kadar maç genelinde kötüyse de skorun hakkı beraberlikti. Ancak olmadı bireysel bir hata maçın kaybedilmesine neden oldu.

Sezon başından bu yana deplasmanda oynadığı 9 maçta 17 puan toplayan kırmızı siyahlılar, iç saha da ise 10 maçta 13 puan toplayabildi. Evinde 4 galibiyet 1 beraberlik alan Turgutluspor 5 defa da taraftarının önünde mağlup olmaktan kurtulamadı. İç sahada yaşadığı puan kayıplarıyla taraftarından da tepkiler alan kırmızı siyahlılar ligin ikinci devresine de iç saha mağlubiyetiyle başladı.

İkinci devrenin ilk maçında deplasmanda Yeşil Bursa’yı mağlup eden kırmızı siyahlılar taraftarı önündeki ilk maçını Anadolu Bağcılara kaybetti.

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Turgutluspor teknik direktörü Özgün Kaya önümüzdeki maçlarda bu puan kaybını telafi edeceklerini söylese de sezonun bitimine 15 maç kala kırmızı siyahlıların evinde bir türlü maç kazanamıyor olması adeta taraftarın hevesini kırdı.

3. lig 2. grupta PLAY OF hedefinden uzaklaşmayan kırmızı siyahlılar evinde kazanamadıkça hedefine de bir türlü yaklaşamıyor. Önümüzdeki hafta sonu deplasmanda kendisiyle aynı puana sahip Erzincanspor ile karşılaşacak olan Turgutluspor ardından da evinde grubun yine güçlü takımlarından Yeni Orduspor’u konuk edecek. Bu iki maç Turgutluspor’un ligde ki konumunu da belirleyecek.