Karşılaşma boyunca istenilen oyunu bir türlü sahaya yansıtamayan Spor Toto 3. Lig 2. Grup temsilcisi Turgutluspor karşılaşmanın hakeminin 42. dakikada verdiği penaltı kararıyla evinde Tire 1922 spora mağlup olmaktan kurtulamadı.

İlk yarıda maçın hakemi tarafından verilen ve büyük tartışmalara neden olan penaltı pozisyonu maçın devre arasında maçın temsilcisi tarafından videodan izlendi ve pozisyonun penaltı olmadığı net şekilde görüldü.

Maç sonrası kırmızı siyahlılar karşılaşmanın hakemine büyük tepki gösterirken neredeyse her hafta liderin değiştiği 2. grupta 13. haftada Ankara Demirspor liderliğe yükselirken Turgutluspor 2. sıraya geriledi.

Dk.9 Kornerden gelen topta Tire ceza alanında oluşan karambolde Berkay müsait durumda topu ıskaladı, mutlak bir gol kaçtı.

Dk.13 Tirespor savunması kalecisine geri pas yolladı, topu kaleci Fatih ayağının altından kaçırdı, top kornere çıktı.

Dk.16 Kadir’in pasında topla buluşan Aziz ceza alanına girmeden sert vurdu, top az farkla auta gitti.

Dk.22 Sefa kazandığı topla Turgutluspor yarı alanında etkili oldu, Sefa’nın sert şutunu kaleci Ömer Faruk iki hamlede kontrol etti.

Dk.35 Sağ kanattan Ufuk’un ortasında Nihat’ın kafa vuruşu direğin bir karış üzerinden auta gitti.

Dk.40 Turgutluspor ceza alanında topla buluşan Gökhan ile Efşan’ın mücadelesinde hakem penaltı dedi.

Dk.41 Penaltı atışını Gökhan gole çevirdi 0-1

Dk.66 Sefa’nın ortasında Gökhan’ın kafa vuruşu az farkla auta gitti.

Dk.70 Ramazan’ın serbest vuruşunda Mustafa’nın kafa vuruşu kaleci Fatih’te kaldı.

Dk.80 Ramazan’ın sağ kanattan ortasında Ferdi kafayla ıska geçti, Turgutluspor mutlak bir golden oldu.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Turgutluspor evinde oynadığı maçtan 1-0 mağlup ayrıldı.