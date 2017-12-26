Spor Toto 3. lig 2. grup temsilcisi Turgutluspor ikinci yarı hazırlıkları için Antalya’ya gitti.

26 kişilik kadrosu ile hazırlıklarına Antalya’da devam edecek olan kırmızı siyahlıların diğer yandan da 4 oyuncu ile transfer görüşmelerine devam ettiği öğrenildi.

Ligin ilk yarısının son maçında beklenmedik Kırıkhan mağlubiyetiyle morallerin bozulduğu Turgutluspor’da ikinci yarı play of potasında yer almak için gerekli çalışmaların yapılacağı bildirildi.

Teknik direktör Özgün Kaya’nın talepleri doğrultusunda bir kaleci, bir forvet, bir forvet arkası ve birde kanat oyuncusu almayı planladıklarını belirten kulüp başkanı Hakan Sezer; “İlk yarıda her ne kadar beklemediğimiz puan kayıpları yaşasak da devreyi liderin 5 puan gerisinde tamamladık. Biz yaklaşık 30 puanla bitirmeyi hedefliyorduk, 27 puan topladık. Şimdi önümüzde 17 maçlık çok önemli bir devre daha var. İlk yarıda hocamız tarafından da eksik görülen bölgelere transferler yapmayı planlıyoruz. Takımımız Antalya’da çalışmalarını bir süre devam ettirecek ve ardından Turgutlu’da tamamlayarak ikinci devre maçlarına başlayacağız. İnşallah sezonu en kötü ihtimalde play of potasında tamamlayarak 2. lige yükselme maçları oynamayı hedefliyoruz. Tabi bu şampiyonluk hedeflemiyoruz anlamı taşımıyor, ligin gidişine göre pozisyon alacağız. Grubumuzda üst sıraları hedefleyen puanları bir birine yakın 10-12 takım bulunuyor, hepsi de ikinci devre de lige daha fazla asılacak ve ben çok ilginç sonuçlar çıkacağını düşünüyorum. Eğer biz istediğimiz formu yakalarsak ligi dilediğimiz yerde bitirebiliriz. ” şeklinde konuştu.