3. lig 2. grup temsilcisi Turgutluspor geçtiğimiz sezon 2. ligde Ofspor forması giyen Göztepe’den İsmail Can Üzüm ile sözleşme imzaladı.

Savunmaya takviye yapan Turgutluspor’da İsmail Can Üzümcü resmi sözleşmeyi imzaladı. Turgutluspor Kulüp Binasında gerçekleşen imza töreninde Kulüp Başkanı Hakan Sezer ve Profesyonel Şube Sorumlusu Yaşar Kozak hazır bulundu. Kendini Turgutluspor’lu yapan imzayı atan 22 yaşında İsmail Can Üzümcü;” Turgutluspor’a imza attığım için mutluyum, takımım için mücadele edeceğim. İyi işlere imza atmak istiyorum” dedi.

Kulüp Başkanı Hakan Sezer’de;” Genç ve yetenekli bir ismi kadromuza dahil ettik. Teknik heyetimizin raporu doğrultusunda çalışmalarımız sürüyor” şeklinde konuştu.

Diğer yandan Turgutluspor altyapısında yetişen ve geçtiğimiz sezon Akhisar Belediyespor U21 takımında forma giyen Necati Açıksöz ile de profesyonel sözleşme imzalandı.