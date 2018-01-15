Antalya kampını tamamlayıp çalışmalarını Turgutlu Irlamaz tesislerinde sürdüren TFF 3. Lig 2. Grup temsilcisi Turgutluspor’un sakatlıklarla başı dertte.

Ligin İlk yarısında yaşadığı sakatlık nedeniyle forma bulamayan ve ilk devrenin sonuna doğru iyileşen İsmail Can Üzüm’ün tekrar aynı sakatlığının nüksettiği, Mehmet Berber’in Pazar günü idmanda sakatlandığı öğrenilirken, Abdullah Berkay Velivar ise Pazartesi günü idmanın da sakatlandı.

Cumartesi günü Bursa’da oynanacak olan Yeşil Bursa maçı hazırlıklarını Turgutlu Irlamaz tesislerinde sürdüren kırmızı siyahlılar bir yandan da sakatlıklarla boğuşuyor.

Devre arası kampını Antalya’da geçiren kırmızı siyahlılarda teknik direktör Özgün Kaya iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini, ihtiyaç olan bölgelere takviyeler gerçekleştirdiklerini ancak yaşanan sakatlıklar nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

Oyuncularının kamp performansından memnun olduğunu belirten teknik direktör Kaya; “İyi bir kamp dönemi geçirdik, 5 tane hazırlık maçı oynadık. Belçika ve Azerbaycan temsilcileriyle oynadığımız maçlarda üst düzey takımlara karşı oyuncularım çok iyi mücadele etti. Fizik güç olarak iki takımla da başa baş, bazı zamanlarda daha iyi performansta sergiledik. Takımımız iyi bir durumdayken bir kaç arkadaşımızın sakatlığı bizi üzüyor tabi. Takıma yeni katılan arkadaşlarımız var. Devre arası kampına katılmaları çok daha iyi oldu. Orada durumlarını gördük, inşallah ikinci devrede bize faydalı olacaklardır. Tabi ikinci devre işimizin çok zor olduğunu biliyoruz. Özellikle bizim grubumuzda ekonomik olarak bizden daha güçlü takımlar var. Çok sayıda transferler gerçekleştirdiler. Bizlerde bütçemiz doğrultusunda iyi oyuncuları kadromuza kattık. Takip ettiğimiz bir iki arkadaşımız daha var inşallah onları da kadromuza katarak gücümüzü artırmak istiyoruz. Futbolcularımızın istek ve arzusu bizi sevindiriyor. İnşallah bunu lige yansıtarak yolumuza devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.