Turgutluspor yönetimi harekete geçti, TFF ve MHK’ ye gerekli girişimler yapılarak maçın görüntülerinin izlenmesi istenecek.

Pazar günü Turgutlu’da oynanan ve Tire 1922 Spor’un 1-0 galibiyetiyle sona eren maç sonrası Turgutluspor cephesinde karşılaşmanın hakemi Eren Özyemişçioğluna olan öfke dinmiyor.

Maçın 40. dakikasında pozisyona yaklaşık 10 metre yakınlıkta olmasına rağmen olmayan penaltıyı çalan karşılaşmanın hakemi, kalan dakikalarda da her iki takım aleyhine de çaldığı yanlış düdüklerle adeta maçın skorunu tayin eden isim oldu.

40. dakikada çaldığı yanlış penaltı düdüğünün tesirinden kurtulamayan Turgutluspor – Tire 1922 Spor maçının orta hakemi Eren Özyemişçioğlu karşılaşmanın ikinci yarısında da hatalarını sürdürdü ve her iki takımında oyuncularını çileden çıkardı.

Maç sonrası maçın kaderini hakemin tayin ettiğini söyleyen Turgutluspor başkanı Hakan Sezer; “Artık oyuncularımıza teknik taktikten çok hakemle diyaloga girmemeleri ve hakem hataları karşısında olumlu anlamda neler yapmaları gerektiği konusunda telkinlerde bulunuyoruz. İşte herkes görüyor görüntüler ortada, maçın hakemi çıktı ve maçın sonucunu hatalı bir düdükle belirledi, çok yazık. Biz TFF ve MHK nezdinde girişimlerimizi yaptık, herkes hata yapabilir ancak bu durumun basit bir hatadan kaynaklandığını düşünmüyoruz, umarım gerekli işlemler yapılır.” şeklinde konuştu.

Maç sonrası haksız mağlubiyetinde verdiği üzüntüyle Turgutlusporlu taraftarlar maçın orta hakemine kızgınlıklarını tribünlerin ardından sosyal medya üzerinden de dile getirdi. Birçok taraftar TFF’den ve MHK’den maçın incelenmesini talep ederken Eren Özyemişçioğlu’nun da düdüğünü bırakması gerektiğini ya da bıraktırılması gerektiğini belirtti.