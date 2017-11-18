Spor Toto 3. lig 2. grupta hafta sonu oynanacak maçlar adeta nefes kesecek.

Grup lideri Turgutluspor evinde Tire 1922 spor’u konuk ederken üst sıralarda bulanan diğer takımlarda bir biriyle oynayacak.

Grupta 2. sırada yer alan Pazarspor deplasmanda 8. sıradaki Yeni Ordu ile, 3. sırada bulunan Ankara Demirspor ise 5. sıradaki Erzincan ile 4. sıradaki Diyarbekirspor ise 6. sıradaki Van BŞB spor ile karşılaşacak.

Evinde geçtiğimiz haftanın başarılı ekibi Tire 1922’yi konuk edecek olan Turgutluspor ise önemli haftada kazınıp liderliğini perçinlemek istiyor.

Cuma günü Aşçı Yusuf Et Lokantasında futbolcular, teknik ekip ve yöneticiler moral yemeğinde bir araya geldi.

Kazanarak yollarına devam etmek istediklerini belirten kulüp başkanı Hakan Sezer; “Çok kritik bir haftadayız. Üst sıralardaki takımlar birbiriyle oynayacak. İllaki birileri kaybedecek birileri kazanacak. Biz kazanıp puan farkını açmak istiyoruz. Hafta içi oldukça güzel hazırlandık. Oyuncularımız maçın öneminin farkında. Biz taraftarımızdan da destek bekliyoruz. Artık ligin ortasına geliyoruz ve ilk yarıyı lider tamamlayıp ikinci yarının hesaplarını yapacağız. Biz öncelikle Pazar günü yine her zamanki gibi sahada mücadelemizi vereceğiz. Umarım kazanan taraf biz oluruz.” dedi.