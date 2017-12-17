Spor Toto 3. lig 2. grupta üst sıralar için mücadele veren Turgutluspor devrenin son maçında Hatay temsilcisi Kırkhan’a deplasmanda 1-0 mağlup oldu.
Geçtiğimiz haftalarda evinde üst üste oynadığı son iki maçı da kaybeden kırmızı siyahlılar böylelikle oynadığı son üç maçtan puansız ayrılarak 2. grupta devreyi 27 puanla 7. sırada tamamladı.
Kırıkhan deplasmanına Kadir ve Ramazan gibi as oyuncularından eksik giden Turgutluspor orta alan mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmanın 26. dakikasında penaltıdan kalesinde gördüğü golle maçtan 1-0 yenik ayrıldı.
Üçüncü lig 2. grupta ligin 10. haftasına kadar mağlubiyet görmeyen kırmızı siyahlılar 10. haftada Darıca mağlubiyetiyle birlikte son sekiz haftada oynadığı 8 maçın 6’sını kaybederek taraftarına büyük bir üzüntü yaşattı.