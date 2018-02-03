TFF 3. Lig 2. Grupta üst sıralar için mücadele veren Turgutluspor kritik haftada Erzincan deplasmanında puan mücadelesine çıkacak.

Sezonun ikinci devresine deplasman galibiyetiyle başlayan ancak ikinci yarının 2. haftasında evinde grubun zayıf takımlarından Anadolu Bağcılar’ a kaybeden kırmızı siyahlılar mağlubiyeti Erzincan’da telafi etmek istiyor.

Sezonun ilk devresinde de evinde üst üste mağlubiyetler alan Turgutluspor ikinci devreye de aynı başlamıştı. Kırmızı siyahlılar ilk yarıda evinde konuk ettiği ANAGOLD 24 Erzincanspor’u 3-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

Turgutlu’da alınan Anadolu Bağcılar mağlubiyetinin ardından ağızları bıçak açmıyor. İkinci devreye umutla başlayan ancak evindeki ilk maçında mağlup olan kırmızı siyahlıların üst sıralarla olan puan farkının açılmaması için Erzincan’dan mutlak puan ya da puanlarla dönmesi gerekiyor.

Pazar günü (yarın) Erzincan 16 Şubat Stadyumunda oynanacak olan karşılaşma saat 13.00’de başlayacak. Karşılaşmayı Kırklareli bölgesinden Ömer Şivka yönetirken, yardımcılıklarını ise Selim Şenöz, Ömer Kibiroğlu, Miraç Burak Özdöl yapacaklar.