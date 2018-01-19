TFF 3. Lig 2. Grupta üst sıralar için mücadele veren Turgutluspor 2017-2018 sezonunun ikinci devresine Bursa deplasmanında başlayacak.

Uzun süre lider götürdüğü ilk yarının son 3 haftasında mağlup olarak devreyi 27 puanla 7. sırada tamamlayan kırmızı siyahlılar liderin 5 puan gerisinde bulunuyor.

İkinci devreye galibiyetle başlayarak ilk yarının başında yakaladığı performansına kavuşmak isteyen Turgutluspor da yeni transferler Fatih Çakır ve Emin Altunay’ın kadroda yer alması beklenirken sakatlıkları devam eden İsmail Can Üzüm, Mehmet Berber ve Berkay Velivar ise kadroda yer almayacak.

İkinci yarının ilk maçını kazanmak istediklerini belirten teknik direktör Özgün Kaya; “İkinci yarıya iyi hazırlandık, oyuncularımız çalışmalarımızı sahaya yansıttığı takdirde ikinci devreye galibiyetle başlayacağımızı düşünüyorum.” dedi.

Yarın (Cumartesi) saat 13.30’da başlayacak olan Yeşil Bursa-Turgutluspor maçı Bursa Minareli Çavuş Spor Tesislerinde oynanacak.