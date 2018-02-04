TFF 3. Lig 2. grupta üst sıralardan kopmak istemeyen Turgutluspor evindeki Bağcılar mağlubiyetinin ardından deplasmanda Angold 24 Erzincan spor’a 5-0 mağlup oldu.
Ligin ikinci devresine Yeşil Bursa galibiyetiyle başlayarak taraftarını umutlandıran kırmızı siyahlılar üst üste ikinci mağlubiyetini Erzincan deplasmanında aldı.
İlk yarısı 3-0 ev sahibi ekip lehine biten maçın ikinci devresinde de varlık gösteremeyen Turgutluspor karşılaşmadan 5-0 mağlubiyetle ayrıldı.
Maça hızlı başlayan ev sahibi Anagold 24 Erzincanspor 7. dakikada Sefa, 18. dakikada Erdi ve 25. dakikada Batuhan’ın golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda da etkili olan taraf Erzincan temsilcisi oldu. Maçın 57. dakikasında Emircan ve 68. dakikasında da ilk golün sahibi Sefa’nın golleriyle Turgutluspor Erzincan deplasmöanında adeta darmadağın oldu.
Grupta 20. haftaya 30 puanla 6. sırada giren kırmızı siyahlılar rakiplerinin de kazanmasıyla haftayı 8. sırada tamamladı.
30 puanlı Turgutluspor 21. haftada evinde grubun iddialı ekibi 35 puanlı Yeni Orduspor’u konuk edecek.