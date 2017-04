Türkiye’de sadece Manisa’nın Turgutlu ilçesi ve çevresinde yetişen Papaz Erikleri tezgahlara çıktı

Turgutlu’nun tescilsiz dünyaca ünlü Papaz Eriği Turgutlu’da 15 TL ile satıldı. Her yıl Nisan ayının yarısında piyasa çıkan ve Haziran sonu hasadı biten, sadece Turgutlu’da yetişen Dumanlı Papaz erikleri bu yıl açılış fiyatı 15 TL ile satışa çıktı. Yıllık 500 bin ton Dumanlı Papaz eriği Türkiye ve Avrupa ülkelerinde tüketicilerle buluşuyor. Manisa’nın Turgutlu ilçesinde ilk yerli erik meyve ve sebze haline geldi. Turgutlu Ovasının kendi mahsulü olan yerli erik halde alıcılarını beklerken, üreticiler ve hal esnafı ;”İnşallah erik sezonu iyi geçer hem üretici hem hal esnafı para kazanır” dedi. Geçen seneye göre rekoltenin az olduğunu belirten hal esnafı Turgutlu’ya has olan dumanlı papaz eriğinin önemli bir pazara sahip olduğunu ifade etti.

Hem dumanlı papaz eriği hem de beyaz erik hal tezgahındaki yerini alırken satış fiyatı ise kilo bazında Dumanlı papaz eriği 12-15 TL, beyaz erik 8-10 TL arasında değişiyor. Ürünün yeni çıkması nedeniyle özel ambalaj içerisinde satışa çıktı. Dumanlı Papaz eriğinin sadece Turgutlu’ya has olduğunu belirten hal esnafı Zeki Gider; “İlk eriğimizi müstahsilden aldık ve satışa sunduk. Yerli erik Turgutlu’nun olmazsa olmazıdır. Hem biz hal esnafı hem de üreticimiz bu sezon erikten para kazansın” dedi.

Öte yandan hal esnafı pazarlarda geçtiğimiz günlerde satılan eriklerin yerli erik olmadığını, Mersin, Hatay Samandağı bölgesinin eriğini yerli erik diye sattıklarını belirttiler. Yerli eriğin hale gelmesi sonucu tüccarlarında ticari faaliyetlerini hızlandırması bekleniyor.