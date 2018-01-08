Turgutlu Köşk Düğün Salonunda bugün gerçekleşen Berberler ve Kuaförler Odası seçimini aldığı 59 oyla kazanan Pınar Akbaş Turgutlu’nun ilk kadın, esnaf odası başkanı oldu.

Turgutlu’da Berberler ve Kuaförler Odasının seçimleri yapıldı.

6 başkan adayının yarıştığı seçimlerde seçimi kazanan Pınar Akbaş, Turgutlu’da bir ilke imza atarak kadın esnaf odası başkanı oldu.

Turgutlu Berberler ve Kuaförler Esnaf Odasının seçimleri 8 Ocak 2018 Pazartesi günü Köşk Düğün Salonu’nda yapıldı. Divan seçimi, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından yönetim kurulu üyeler tarafından ibra edildi. Divan başkanlığını Manisa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği başkanı Hasan Geriter yaptı. Genel kurula Turgutlulu esnaf odaları başkanları ve kongre üyeleri katıldı.

Genel kurulda başkan adayları Ercan Karavardar, Vala Kulduk, Metin Değirmenci, Pınar Akbaş, Yalçın Gürbunar, Halil Yıldız birer konuşma yaptılar.

Oy kullanmaya sahip 278 üyesi bulunan Turgutlu Berberler ve kuaförler odasına gerçekleştirilen seçimleri sonrasında 59 oy alan Pınar Akbaş seçimleri kazanarak oda başkanı seçildi.

Seçimlerde oy dağılımı ise şekilde oldu; Pınar Akbaş 59, Vala Kulduk 54, Metin Değirmenci 49, Ercan Karavardar 39, Yalçın Gürbunar 24, Halil Yıldız 5 oy aldılar.

Seçimi kazanan Pınar Akbaş, aldığı oyların hakkını vermek için gayret sarf edeceğini ve tüm kuaför ve berberlere layık çalışmalar yapacağını söyledi.