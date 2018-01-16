Turgutlu Belediyespor Kick Boks takımının 3 sporcusu Antalya’da düzenlenen Açık Kick Boks Şampiyosı’nda Türkiye Şampiyonluğu, Türkiye 2.liği ve Türkiye 3.lüğü elde ederek Turgutlu’ya zaferle döndü.

Sporcuların elde ettiği başarıdan dolayı mutlu olduklarını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin “Başarılı sporcularımızı ve antrenörümüzü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Turgutlu’yu spor kenti yapma yönünde çalışmalarını sürdüren Belediye Başkanı Turgay Şirin’ın Turgutlu Belediyespor bünyesine yeni kattığı Kick Boks sporcuları Yusuf Kılıç, Zeynep Hatun Özçelik ve Yusuf Aslan Antalya’da düzenlenen Açık Kick Boks Şampiyonası’ndan dereceyle döndüler. Yusuf Kılıç 91 kg. Türkiye Şampiyonu olurken, Zeynep Hatun Özçelik 65 kg. Türkiye 2.si, Yusuf Aslan’da 60 kg. Türkiye 3.sü olma başarısı gösterdi. Sporcuların elde ettiği başarıdan dolayı mutlu olduğunu belirten Başkan Şirin “Genç sporcu kardeşlerimize bizlerin göğsünü kabarttığı için çok teşekkür ediyorum. Elde ettikleri başarılar ile gurur duyuyoruz. Turgutlu’muzun adını Türkiye’ye duyurma başarısı gösterdiler. Bu başarılarının devamını diliyor, kendilerini ve antrenörümüzü tebrik ediyorum” dedi.