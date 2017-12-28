Turgutlu MS hastası olan gencin yazdığı şiirleri basımı için kendisine uzanacak dost elini bekliyor.

Turgutlu’da 9 yaşında yakalandığı amansız hastalığa inat hayattan kopmayan ve Bilkent Üniversitesini hastalığından dolayı yarıda bırakan Niyazi Yangın, yazdığı şiirleri kitap haline getirmek için kendisine uzanacak yardım eli bekliyor. Turgutlu’da yaşayan engelli ve MS hastası Niyazi Yangın, hastalığın kendisini hayata küstürmediğini belirtti. Yangın, “Ben hastalığımla 9 yaşında tanıştım, buna rağmen hiç bir zaman hayattan yılmadım ve bir şeyler yapma gayreti içinde oldum. Bilkent Üniversitesini kazandım ama hastalığım nedeniyle yarıda bırakmak zorunda kaldım, şimdi açık öğretimden üniversiteye devam ediyorum. Benim bu hastalıkla mücadele eden arkadaşlarımı bulup zaman zaman onlarla çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Ben okuma ve yazmayı çok seviyorum onun içinde ara sıra bazı yerel gazetelerde yazılar yazdım. Bu güne kadar yazdığım şiirlerden bir kısmının kitap haline getirip kalıcı olmasını istiyorum. Fakat şiirlerimin kitap haline basılması için maddi imkanlarım yetersiz, şiirlerimin basımı için bana destek verecek yardımseverlerin desteğini bekliyorum” dedi.