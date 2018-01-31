Antalya Kemer ‘de 20-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye Yaş Grupları Satranç Şampiyonasında Turgutlu Deha Satranç Spor Kulübü ikisi Türkiye Şampiyonu olmak üzere 11 sporcusunu Milli Takım havuzuna vererek büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye ve KKTC ‘den gelen 2810 sporcunun katılımıyla gerçekleşen, Dünyanın en büyük aynı mekan ve tarih içinde ki turnuvası olarak kayıtlara geçen Yaş Grupları Satranç Turnuvası Deha Satranç Kulübü içinde tarihi bir başarıyla değerlendirildi. Kulüp Başkanı Cihan Yıldırım ” Satranca olan ilgi ve istek ülkemizde her yıl artmakta ve gelecek yıl katılımcı sayısının üç binleri geçmesi bekleniyor. Katılımcı sayıları artarken, milli takıma girme isteği olan sporcular bu denli çoğalmışken Deha’nın zirve de kalma isteği gün geçtikçe zorlaşmakta. Geçen yıl da 11 sporcumuzu Milli Takıma verme başarısı göstermiştik. Bu yılda aynı başarıyı tekrar etmemiz, büyük bir özveri ve çabayla gerçekleşti. Bu yıl ilk defa Türkiye Şampiyonu sayısını Büşra Özbek ( 14 Yaş Kızlar Şampiyonu) ve Kerem Erten ( 10 Yaş Türkiye Şampiyonu) ile ikiye çıkarmamız gece gündüz demeden sporcu ve antrenörlerimizin çabası ile gerçekleşti. Kerem ve Büşra ülkemizi Dünya ve Avrupa Şampiyonlarında temsil edecek. Kerem geçen yıl Avrupa Okullar Şampiyonasında Avrupa Şampiyonluğunu ülkemize getirmişti. Büşra ise 13 Yaş Kızlarda Dünya sıralamasında ilk On sporcu arasına girmişti. Bu yılda büyük başarıları tekrarlayacağımıza inancımız tam. Kulübümüzün Milli Takıma verdiği sporcular ve dereceleri şöyle:

1-Büşra Özbek-14 Yaş Kızlar Şampiyonu2-Kerem Erten-10 Yaş Türkiye Şampiyonu3-İhsan Batın Beşkardeşler- 7 Yaş Türkiye 8.si4-Nehir Yazğan-11 Yaş Kızlar Türkiye 8.si5-Defne Kebapçı-12 Yaş Kızlar Türkiye 8.si6-Ceren Yıldırım-13 Yaş Kızlar Türkiye 9.su7-Onur Bayhan -11 Yaş Türkiye 9.su8-Berke Talha Gürel -10 Yaş Türkiye 17.si9-Deniz Gençer-10 Yaş Genel Türkiye 16.sı10-Bora Çilek -14 Yaş Türkiye 7.si11- Ada yankı Çifter-14 Yaş Türkiye 11.si Yukarıda ki liste de söyleyemediğim diğer başarılı sporcularımın da alınlarından öpüyorum. Çünkü büyük bir öz güvenle bu mücadelenin içinde aylarca kalıp 1 kayıp veya beraberlikle Milli havuzun dışında kaldılar. Sağlık olsun çalışmaya devam edecekler. Kulup olarak verdiğimiz hizmetin memleketimize verdiğimiz hizmet olduğunun bilinciyle çalışmaktayız. İnşallah getireceğimiz uluslararası dereceler ile bu başarı taçlandırılacaktır” dedi.