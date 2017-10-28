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- TURGUTLU’DA FECİ KAZA 2 ÖLÜ
- Başkan Şirin “Cumhuriyetimizin 94. Yılı Kutlu Olsun”
- BAŞKAN GEDİZLİ;”TÜRKİYE, 15 TEMMUZ GECESİ; 94 YIL ÖNCEKİ AŞKLA VATANINI SAVUNDU”
- KAYABAŞ; “CUMHURİYET KİMSESİZLERİN KİMSESİ”
- CUMHURİYET BAYRAMINA TÜRK BAYRAKLI KARŞILAMA
- SERAMİKSAN EVİNDE KAYBETTİ
- TURGUTLULU İŞADAMLARI TAHLİYE EDİLDİ
- 29 EKİM KUTLAMALARI BAŞLADI
- BAYBATUR’DAN TURGUTLU’YA OKUL GİRİŞİMİ
- SERAMİKSAN’IN BU HAFTAKİ KONUĞU BEYLİKDÜZÜ
- DÖRT OKULDA KÜTÜPHANE KURDULAR
- CUMHURİYET BAYRAMI MASA TENİSİ TURNUVASI SONA ERDİ
- TURGUTLULU ÇOCUKLAR IRLAMAZI BEKLİYOR
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