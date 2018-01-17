Turgutlu’dan otomobil almak için yola çıkan Mehmet Akdemir ve Doğukan Altun Konya’da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.
Konya’nın Karapınar – Ereğli karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi. Kazada ölen Doğukan Altun (22) ve Mehmet Akdemir’in (22) Turgutlulu olduğu ve otomobil almak için yola çıktıkları öğrenildi.
Elde edilen bilgiye göre Çarşamba gecesi Konya Karapınar’da meydana gelen trafik kazasında önce yola çıkan köpeğe çarpan otomobil ardından direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Karşı istikametten gelen TIR’a çarpan otomobilde bulunan Doğukan Altun ve Mehmet Akdemir olay yerinde yaşamını yitirdi.