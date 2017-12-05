Manisa Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Bilimleri Fakültesi’nden bir grup öğrenci Turgutlu Belediyesiyle Diyarbakır’daki öğrencileri sevindirdi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Bilimleri Fakültesinde okuyan 5 kız öğrenci, sosyal iletişim dersi için, sosyal medya üzerinden açtıkları ‘Geleceğe Işık Tut’ sayfası üzerinden kendilerinden sosyal yardım talebinde bulunan Diyarbakır’a bağlı Çınar ilçesinin Avdalı Köy okulu öğrencilerine yardım eli uzattılar. Öğrencilerin yardım taleplerini karşılamak için Turgutlu Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Metin Akgül ile iletişeme geçen öğrenciler, Turgutlu Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü Projeye destek verdi. Avdalı köy okulunda okuyan 97 öğrencinin kışlık kıyafetlerini temin etti.

Proje hakkında bilgi veren öğrencilerden Seher Merve Şahin; “Biz beş arkadaş Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisiyiz. “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersi adı altında bir sosyal sorumluluk projesi hazırlamamız gerekiyordu. Bizde sosyal medya üzerinden “Geleceğe Işık Tut” sayfası ile iletişime geçtik. Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Avdalı ilkokulunda ki 97 öğrenciye kıyafet yardımında bulunduk. Turgutlu Belediyesi sayesinde de bu ihtiyaçları karşılamış olduk.”dedi.

Turgutlu Belediyesi Sosyal İşleri sorumlusu Metin Akgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, Manisa’dan, Diyarbakır’a “Dost Eli”nin ulaştığını söyledi.

Soğuk kış günlerinde Diyarbakır’lı çocukların üşümeden eğitim ve öğretimlerine devam etmeleri için bu projede yer aldıklarını belirten Akgül; “Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimi öğrencilerinin bize başvurusu sonrasında böyle bir etkinlik yaptık. Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Avdalı köyü okulunun ihtiyaçlarını karşılamak için bu projeyi oluşturduk. Köy okulunda bulunan 97 öğrencilerimizin kışlık tüm ihtiyaçlarını karşılamak için bu projeyi başlattık. Sosyal sorumluluk projesinde çocukların ihtiyaçları olan, bot, eldiven, bere, atkı, montlarını temin ettik. Diyarbakır da ki arkadaşlarımızın üşümemesi ve okula gidebilmeleri için böyle bir etkinlik yaptık. Bu projede desteklerini esirgemeyen belediye başkanımız Turgay Şirin’e ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Turgutlu Belediyesi’nin dost eli Diyarbakır’a ulaştı.”şeklinde konuştu.

Turgutlu Belediyesi encümen toplantı salonundan düzenlenen basın toplantısına, Belediye Başkan yardımcı Ekrem Bölükbaşıoğlu, Sosyal İşler sorumlusu Metin Akgül, yardım projesini hayata geçiren üniversite öğrenciler Seher Merve Şahin, Hatica Yavaş, İrem Gördes ve Zeliha Öter katıldı.