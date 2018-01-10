MASKİ Genel Müdürlüğü Manisalılara daha sağlıklı içme suyu ulaştırmak için hayata geçirdiği depo, tesisat ve hat yenileme çalışmalarını düzenlediği sergiyle kamuoyuna sundu.

Turgutlu merkezinde yapılan içme suyu hattı yenilemelerinde ortaya çıkan eski boruları gazetecilere gösteren Ergün; Turgutlu Prestij caddelerimizden Akçakmak gibi ilçe merkezlerimizde yaptığımız altyapı yenileme çalışmaları esnasında çıkan eski boruların, tesisatların burada sergilenen hali ortada İnsanlarımız maalesef yıllarca bu küflü, paslı, kunduzlu, otlu, kireç bağlamış bu borulardan sular içmişler.” dedi.

Sergiyi gezen Başkan Ergün, “Halkımız müsterih olsun. MASKİ Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir vatandaşımızın hizmetindedir, emrindedir ve her türlü işin takipçisidir. Bu böylece bilinsin” diye konuştu.

Başkan Ergün, “Şuana kadar 476 tane içme suyu depomuzu yeniledik. Artık hiçbir şekilde kullanılamayacak durumda olanlar için ise sıfırdan kompozit, galveniz ve betonarme depolar inşa ettik. Aynı şekilde 1080 mahallemizin klorlama sistemlerinin de otomatik sistemlerle yenilemelerini hayata geçirdik. Son kalan 150 ila 180 civarı depomuzun otomatik klorlama sistemlerindeki çalışmalar da bilfiil devam ediyor. Turgutlu Prestij caddelerimizden Akçakmak gibi ilçe merkezlerimizde yaptığımız altyapı yenileme çalışmaları esnasında çıkan eski boruların, tesisatların burada sergilenen hali ortada” diyerek hayata geçirilen bu çalışmalarla kat edilen yola dikkat çekti.

“Halkımız müsterih olsun”

Enerji tasarrufu adına yapılan çalışmalara da değinen Başkan Ergün, “MASKİ Genel Müdürlüğümüz aynı zamanda, ilçe merkezleri ve beldelerimizin yanı sıra mahallelerimizde de enerji tasarrufunu sağlamak amacıyla pano ve sondaj pompa yenileme ve yedeklemelerini de bir bir gerçekleştiriyor. MASKİ Genel Müdürlüğü, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İnsanlarımız maalesef yıllarca bu küflü, paslı, kunduzlu, otlu, kireç bağlamış bu borulardan sular içmişler. Göreve ilk geldiğimiz günden beri en öncelikli işimiz bunların yenilenmesiydi ve halen de bu çalışmalarımızı bitirme noktasına yakın bir şekilde sürdürüyoruz. O yüzden halkımız müsterih olsun. MASKİ Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir vatandaşımızın hizmetindedir, emrindedir ve her türlü işin takipçisidir. Bu böylece bilinsin” dedi.