Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Turgutlu’nun önemli trafik sorunu gidermek için başlatılan Turgutlu Katlı Kavşak ve Yol Uygulama Projesi’ne yönelik sosyal medya aracılığı ile yapılan eleştirileri Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir yerinde inceledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Turgutlu’da başlatmış olduğu Katlı Kavşak ve Yol Uygulama Projesi’nde başlayan çalışmalar ile birlikte gelen eleştirileri dinleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, yapılan eleştirileri yerinde inceleyerek, Turgutlu Koordinatörü İbrahim Kutar ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Aldığı bilgilerin ardından yapılan çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Demir, Turgutlu kavşağı için çalışmaların fiilen başladığını hatırlatarak, trafik, karayolları, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan yol kapama projesine uygun şekilde yol kapama çalışmalarının başladığını söyledi. Yol kapama çalışmalarında amacın vatandaşların çalışma sahasına girişlerinin engellemesi ile hem vatandaşların güvenliğinin alınması hem de iş güvenliğinin sağlanması olduğunu kaydetti.

Gerçekten mağduriyet varsa gidermek için buradayız

Demir, “Burada kapama yapıldığı yerde 5 binamız var. Onların herhangi bir mağduriyetinin olup olmadığını tespiti için Turgutlu Koordinatörümüz İbrahim Kutar ile birlikte geldik. Şu an için vatandaşların evlerinden çıkarak, çarşıya, pazara gidip gelmelerinde bir engel yok. Arkadaşlarımıza talimatları verdik, evlerin önündeki kaldırımların da iyileştirilerek vatandaşların hiçbir mağduriyet yaşamadan evlerine ulaşmalarını sağlıyoruz. Bu konuda sıkıntı olmadığını kendimiz de tespit ettik. Sosyal medya hesaplarından bazı vatandaşlarımız bu yönde sıkıntıların olduğunu dile getirmişler. Biz de Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları ile burada gerçekten bir mağduriyet varsa bunları gidermek adına buraya geldik. Gördük ki herhangi bir vatandaşımızın evinden çıkması, işine gitmesi, öğrencilerin okula gitmesi gibi engelleyici bir durum söz konusu değil. Yalnız bir binada yaşlımızın olduğu ifade ediliyor. Onlara da herhangi bir acil müdahale gerekmesi durumunda onunla ilgili olarak da arkadaşlarımız diğer binalardan izin alarak arkaya bir çıkış oluşturuluyor. Bu tadilatı da biz kendimiz yapıyoruz. Sağlıkla alakalı bir durum söz konusu olduğu zaman oradan müdahale edilebilecek. Çok da acil bir şey olursa biz burayı anında yıkarak, vatandaşımızın mağduriyetini gideririz. Bu konuda bir sıkıntı yok. Ama bu işin kazasız, belasız, vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın iş güvenliğini sağlamak açısından da bu tedbirlerin alınması gerekiyor” dedi.

Projenin tamamlanmasını heyecanla bekliyorum

Kendisinin de 17 yıldır ailesinin bulunduğunu ifade eden Demir, kendisinin de bir nevi Turgutlulu olduğunu belirterek, “Bu şartlarda biz çok üzücü trafik kazalarıyla karşı karşıya geldik. Turgutlu’da yaşayan birisi olarak da ben de heyecanlanıyorum, bu projenin bir an önce bitmesini istiyorum. Çünkü gerçekten burada belki burada ölümlü sonuçlanan yüzlerce kaza olmuştu. İnşallah bu projenin tamamlanmasıyla birlikte bu trafik kazaları da minimum noktaya inecektir. Biz her zaman söylüyoruz. Bir yerel hizmetlerde bulunuyoruz. Bu hizmetler yapılırken bir takım sürelerden dolayı vatandaşların bir takım hizmet almada mağduriyetleri olabilir. Bunu da vatandaşlarımız anlayışla karşılamak durumundadır. Bu işin süresi yaklaşık 240 gün civarında. Biz yüklenici firmayla görüşerek burayı gece gündüz arkadaşlar çalışarak 180 gün gibi bir sürede bitirmeyi arzuluyoruz. İnşallah da öyle olacak. Burada bir mağduriyet şu an için söz konusu değil. Burada yapılan çalışma onların güvenliği için yapılan bir çalışmadır” diye konuştu.