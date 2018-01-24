Vicdan isimli köpeğinde kullanıldığı uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı kapsamlı çalışma sonucu uyuşturucu tacirleri kıskıvrak yakalandı. Yapılan çalışmada kubar, sahte altın, av tüfeği, metamfetamin ele geçirilirken 2 şahıs gözaltına alındı.

Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı istihbaratını aldığı İ.U. üzerinde çalışma yaptı. İ.U ve yanında bulunan E.Z. yapılan çalışmalar sonucunda bir araçla birlikte yakalandı.

Jandarma’ya ait Vicdan isimli köpeğinde kullanıldığı operasyonda şüphelilerin üst, araç ve ikametlerinde yapılan arama sonucunda 1160 gr. kubar esrar maddesi, 570 adet eski Osmanlı altını tabir edilen dolandırıcılık suçunda kullanılan sahte altın, iki adet ruhsatsız 12. cal. Otomatik av tüfeği, 247 gr. Metamfetamin (kristal esrar maddesi) olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Konu ile ilgili Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlattığı ve şüpheliler İ.U, ve E.Z isimli şahıslar uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alındığı öğrenildi.