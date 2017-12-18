Turgutlu’da bir otomobilin motoruna sıkışan yavru kedi uzun uğraşlar sonucu yaklaşık 2 saatte kurtarıldı.
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde hafif ticari aracın motor kısmına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmaları sonrasında aracın alt kısmı sökülerek sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Esnaflık yapan Nebi Köroğlu, aracını Atatürk Bulvarına park ederek, bankadaki işlerini halletmek için aracından ayrıldı. Aracına geri döndüğünde motor bölümünden ses geldiğini duyan Köroğlu, bir süre kediyi çıkarmak için uğraştı ama çıkaramadı. Haber verilmesi ile olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, 2 saatlik uğraş sonrasında yavru kediyi aracın motorunun alt kısmını sökerek çıkardılar.