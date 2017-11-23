Manisa’nın Turgutlu ilçesinde buhün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Elde edilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Rıdvan K. (25) idaresindeki 20 EK XXX plakalı otomobil, Dutlu yol üzerinde seyir halindeyken Çanakkale sokak üzerinden çıkan Onur S. (22) idaresindeki 45 TB XXX plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpmanın etkili ile her iki otomobilin araç sürücüleri araçlar içerinde bulunan Saime K. (60), torunu Saime K. (5) ve Emrullah B. yaralandı.

112 acil sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.