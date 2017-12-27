Turgutlu’da ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Suriye uyruklu bir kişi, DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde DEAŞ’a terör örgütüne yönelik operasyonda, Suriyeli bir kişi yakalandı.
Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı yollarla Türkiye’ye girdiği belirlenen Suriyeli M.A.H. gözaltına alındı.
Yakalanan kişi bulunduğu yerde yapılan aramada, örgüte ait çeşitli dokümanlara ele geçirildi. Şüphelinin emniyette işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.