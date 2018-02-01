Her geçen gün genişleyen Turgutlu Belediyesi araç filosuna 6 araç daha kazandırıldı.

Turgutlu Belediyesi temizlik işleri müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek olan 6 yeni araç düzenlenen törenle tanıtıldı. Özellikle sokak hayvanları için hizmet verecek olan donanımlı araç ilgi çekti.

MANİSA’DA İLK HAYVAN AMBULANSI

Manisa’da ilk defa donanımıyla dikkat çeken ve Turgutlu Belediyesi tarafından hizmete geçirilen hayvan ambulansı da hizmete girdi. Sokak hayvanlarının tedavi ve nakillerinde kullanılacak olan araç hayvan severler tarafından tam not aldı. Başkan Şirin “Doğal yaşamın vazgeçilmez bir parçası olan canlarımız için daha konforlu, daha hızlı ve daha sağlıklı bir hizmet sunmak adına Sokak Hayvanları Tedavi ve Nakil Aracımızla Turgutlu’da bir ilke daha imza attık. Vatandaşlarımızdan gelen ihbarlar doğrultusunda yaralı hayvanların olduğu noktalara uzman ekibimizle ulaşacak, sokak hayvanlarının birbirine zarar vermesini engeller nitelikteki kafes sistemiyle nakil yapacağız. Yaralı hayvanlara ilk müdahaleleri aracımızın ambulans hale getirilen orta bölmesinde gerçekleştirme imkanı bulacağız. Geçici Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’mize naklini gerçekleştireceğimiz yaralı hayvanların tedavisi tamamlanamayanlarını ise tekrar tam teşekküllü aracımızla Manisa ya da İzmir’deki tedavi merkezlerine nakledeceğiz.” dedi.

ÇÖP TAKSİ

Turgutlu’da, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çöp kamyonunun alamadığı büyük eşyaları çöp taksi ile toplayarak geri dönüşüme katkı sağlayacak. Turgutlu tarihinde ilk defa kullanılacak olan Çöp Taksiler özellikle çöp kamyonlarının giremediği dar sokaklar ile preslenmesi zor olan çöplerin alınmasında etkin rol oynayacak.