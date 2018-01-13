Turgutlu’da İlçe Kaymakamlığı, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Halk Kütüphanesi tarafından düzenlenen etkinlikte, görme engelliler için hazırlanan “Konuşan Kitap” tanıtımı yapıldı.

07-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler haftasında yapılan organizasyonda hayata geçirilen proje görme engelli vatandaşlara aktarıldı. Yeni proje ile görme engelli vatandaşlar kitapları dinleyebilecekler.

İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Fatma Arıtürk, Milli Kütüphane Başkanlığı tarafından hazırlanan “Konuşan Kitaplık” projesinin, Turgutlu’da ki görme engellilerin ulaşabilmeleri için web sitelerinden kısayol oluşturduklarını belirterek, görme engelli vatandaşlarımız, buraya üyelik yaptıktan sonra istedikleri kitapları ister kütüphanemizden, isterlerse de evlerinde dinleyebilirler”dedi.

Kaymakam Uğur Turan ise, böyle önemli haftalarda herkesin konuşmalar yaptığını, fakat engelli vatandaşların sorunlarının çözümü noktasında tam gayret gösterilmediğini söyledi.

Turan;”Engeli vatandaşlarımız için samimi davranmak gerekiyor. Güzel güzel konuşmalar yapıpi sokakta ki engelli kaldırmazsan, bunun bir anlamı olmaz. Herkes, yolda yürürken şöyle bir baksın, taşlar, bozuk yollar, işgal edilen kaldırımlardan ben geçiyorum ama engelli vatandaşlar ne yapar diye dertleniyor muyuz?. Anlamak için illa ki o durum da olmaya gerek yok. Merhamet etmek de önemli. Yardım etmek, destek olmak önemli.”

Halk Kütüphanesinde düzenlene etkinliğe, Kaymakam Uğur Turan, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, Sosyal Hizmetler Müdürü Gülten Karagöz, Halk Kütüphanesi Müdürü Fatma Arıtürk ve vatandaşlar katıldı.