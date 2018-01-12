Turgutlu’da, İl Jandarma ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen ve her ay bir ilçede gerçekleşen etkinlikte, öğrenciler jandarmayı yakından tanıma fırsatı buldular.

Turgutlu’nun Derbent Mahallesindeki Sabiha Erturgut ilkokulu ve Ortaokulu’nda düzenlen etkinlikte öğrenciler, Jandarma Olay Yeri İnceleme (OYİ), Trafik ve Köpekli İz Takip Ekiplerinden bilgi alırlarken, İz Takip Köpeği “Havuç” ile keyifli zaman geçirdiler.

Jandarma Trafik ekiplerine aracın anons siteminden öğrencilere bilgi veren Jandarma Başçavuş Kahraman Yıldıztekin;”Jandarma, Polis teşkilatının bulunmadığı yerlerde görevli kolluk kuvvetidir. Jandarma, kendi içerisinde bulunan birimleri ile suçluları takip konusunda son teknolojileri kullanmaktadır.”dedi.

Jandarma araçlarına binen, İz Takip Köpeği “Havuç”ile tanışan öğrencilere, jandarma ekipleri tarafından çeşitli hediyeler verildi.