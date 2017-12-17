Turgutlu’da Cumartesi günü akşamı meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Elde edilen bilgiye göre, İzmir – Ankara E-96 Karayolu üzerinde seyir halinde olan Ali P. (38) idaresinde ki 45 HT 6XX plakalı otomobil, aynı istikamet üzerinde seyir halinde olan Mustafa Ş. (34), idaresindeki 45 12 11 0-21 plakalı iş makinesine arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi ile olay yerine gelen AKS ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan sürücü otomobil içerisinden çıkardı.
112 Acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.