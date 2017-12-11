Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Aydoğan İra, Turgutlu ilçesini ziyaret ederek, ilçede Manisa Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan caddelerde kaldırım işgalleri konusunda denetimlerde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Aydoğan İra, Turgutlu ilçesinde Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Koordinasyon İşleri Müdürü Kemal İskifoğlu ve Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürü Bülent Gökmen’i ziyaret etti. İskifoğlu ve Gökmen ile birlikte ilçe merkezinde incelemeler yapan ve kaldırım işgalleri konusunda görüş alışverişinde bulunan Zabıta Dairesi Başkanı Aydoğan İra, esnaf ve vatandaşların da taleplerini dinledi. Turgutlu ziyaretine ilişkin bilgi veren İra, “Zaman zaman koordinatörlerimiz ve bizzat ilçelere giderek, özellikle Büyükşehir’e ait caddelerde yerinde bu tür incelemeleri yapmaktayız. Bu esnada gerek vatandaşlarımızla gerekse muhtarlarımızla sıkıntılar konusunda görüşmeler yapıyoruz. Amacımız, Büyükşehir’in merkez veya ilçe ayrımı gözetmeksizin hizmetlerin yerinde ve olumlu gitmesini sağlamaktır” dedi.