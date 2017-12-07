Turgutlu da bir apartmanın yağmur sulama borusuna sıkışan güvercin, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Turgutlu ilçesi Turan Mahallesinde bulunan bir apartmanın zemin katının duvarında yağmur sulama borusunun içinden ses geldiği görenler, durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bildirdi. İtfaiyeninden uzun zaman geçmesine rağmen gelmemesinden dolayı vatandanlar merdiven yardımı ile ulaştıkları yerden güvercini kurtardı.

Güvercini sıkıştığı yerden kurtaran Ferman Coşkun;”Bu hayvan orada kaç saattir ölümü bekliyor. Kimi aradysak yardımcı olmadılar. Bizde kendi imkanlarımızla bu güvercini kurtardık. Böyle merhametsiz olunmaz”dedi.