Turgutlu’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından devam eden FETÖ/PDY soruşturması kapsamından örgütle bağlantısı olduğu ileri sürülen ve içlerinde ihraç edilen memurlarında bulunduğu 4 şüpheli Turgutlu Emniyet Müdürlüğü TEM ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı.
Turgutlu Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.