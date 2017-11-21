Turgutlu’da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen doktor, babasını bıçakladı.

Elde edilen bilgiye göre, Turgutlu ilçesi Ergenekon mahallesinde ki evlerinde yaşanan olayda, Ramazan A. (64), Doktor oğlu Hakan A. (40) tarafından sol omzundan bıçaklandı.

Kendi imkânları ile Turgutlu Devlet Hastanesine gelen yaralı Ramazan A., tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ayrıca, bıçakla yaralanan Ramazan A.’nın, oğlu Hakan A.’ın doktor olduğu ve 8 yıldır psikolojik sorunlarının olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattılar.