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- TURGUTLU’NUN PROJESİNE ZAFER DESTEĞİ
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- TURGUTLU’DA BİR FABRİKA’DA 6 MİLYON’LUK VURGUN
- İLK İMZA EVŞAN’DAN
- İŞİNDEN EVİNE DÖNEN İŞÇİ MİNİBÜSÜN ALTINDA KALDI
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- GEDİZLİ: TURGUTLU’YU SAHİPSİZ BIRAKMAYACAĞIZ
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