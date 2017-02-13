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- BAŞKANLIK İÇİN İSTİFA ETTİ
- ÜNLÜ PRODÜKTÖRDEN ŞARKILI EVET
- AK PARTİ REFERANDUM İÇİN START VERİYOR
- BAYBATUR ŞEHİR HASTANESİ İNŞAATINI İNCELEDİ
- AK PARTİ REFERANDUM İÇİN 25 ŞUBAT’TA START VERİYOR
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