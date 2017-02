Turgutlu’da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 8’i tutuklandı.

Elde edilen bilgiye göre, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ile Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1 Şubat’ta önceden belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan E.T., M.Ç., O.F, S.Ş, O.Ç, H.Ö, E.K, T.Ç, B.T, C.T, M.K, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Çıkarıldıkları mahkemede zanlılardan E.T, M.Ç, O.F, S.Ş, O.Ç, H.Ö, C.T. ile M.K. “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma” iddiasıyla tutuklanırken, E.K, T.Ç ve B.T ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.