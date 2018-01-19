Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Kaymakamlığa bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 2017 yılı içerinde toplam 47.854 kişiye 22.944.043,64. TL tutarında yardımda bulundu.

Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Turgutlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının 2017 yılı faaliyetlerini değerlendirdi. Turan yaptığı açıklamada; “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Yüce Devletimizin ekonomik ve sosyal yoksunluk içerisinde bulunan vatandaşlarına uzanan şefkat elidir. Devletin milleti için var olduğunun en güzel örneklerinden biri de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarıdır. Bu nedenle 2017 yılında vakfımızca yapılan faaliyetlerinden kısaca bahsetmek istiyorum.

İlçemiz merkez ve kırsal mahallelerinde ikamet eden ekonomik ve sosyal yoksunluk içindeki 69 kişiye 9.235,00 TL tutarında şartlı gebelik yardımı; 1.308 aileye, yeni doğan çocuklarına, eğitim dönemi başlayana kadar aile sağlığı merkezinde düzenli olarak sağlık kontrolleri yaptırmaları şartı ile 397.880,00 TL tutarında şartlı sağlık yardımı yapılmıştır.

İlçemiz merkezine bağlı ilk ve orta derece okullarda öğrenim gören öğrencilerin ekonomik ve sosyal yoksunluk içindeki ailelerine, eğitimine aralıksız devam eden ve derslerinde başarılı olan çocukları için şartlı eğitim yardımı kapsamında 2.549 aileye 899.255,00 TL tutarında nakdi yardım, yine ihtiyaç sahibi ailelerin öğrencileri için eğitim öğretim yılı başında kırtasiye ve kıyafet alabilmeleri için 378 kişiye 41.400,00 TL tutarında eğitim materyali yardımı yapılmıştır. Ayrıca yüksek öğrenim gören İlçemiz ikametine kayıtlı 1.550 öğrenciye toplam 2.817.105,00 TL tutarında 8 ay boyunca düzenli burs verilmiştir. Burs desteğinin bütçesi hayırseverimiz tarafından karşılanmıştır. Eğitim öğretim dönemi boyunca eğitim alanında ki farklı ihtiyaçlarını karşılamak üzere 1.206 öğrenciye 90.065,00 TL nakit eğitim yardımı yapılmıştır.

Eşinin veya bekar oğlunun askerlik görevi nedeniyle haneden ayrılması durumunda haneden muhtaçlığı görülen 111 aileye “ Muhtaç Asker Ailesi“ yardımları kapsamında iki ayda bir ödemeli aylık 275.00 TL olmak üzere toplam 158.875,00 TL tutarında nakdi yardım yapılmıştır.

Eşi vefat etmiş, ancak eşinden herhangi bir aylık bağlanması mümkün olmayan 725 kadın vatandaşımıza iki ayda bir ödemeli aylık 275,00 TL olmak üzere “Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardım“ programı kapsamında 2.097.275,00 TL tutarında nakdi yardım yapılmıştır. Tam teşekküllü hastaneler tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporuna istinaden, ihtiyaç sahibi 163 aileye, hanesinde en az %40 bedensel veya zihinsel engeli olan 18 yaşından küçük çocukları için üç ayda bir ödemeli aylık 399,15 TL olmak üzere toplam 621.675,12 TL tutarında engelli yakın aylığı, 18 yaşından büyük ve %40-69 oranında engeli bulunan vatandaşlarımıza üç ayda bir ödemeli aylık 399,15 TL ; %69 ve üzeri engele sahip vatandaşlarımıza üç ayda bir ödemeli aylık 598,72 TL tutarında ödeme yapılmakta olup 2017 yılında 1.339 vatandaşlarımıza engelli aylığı kapsamında 6.944.479,51 TL tutarında nakdi yardım yapılmıştır.

65 yaşını doldurmuş, ancak her hangi bir sosyal yardım güvencesi ve geliri bulunmayan ihtiyaç sahibi 1136 vatandaşlarımıza üç ayda bir ödemeli aylık 265,80 TL olmak üzere 2017 yılında toplam 3.104.866,06. TL yapılmıştır.

Annesi veya babası vefat etmiş 18 yaşından küçük çocuklardan; 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında muhtaç durumda olan 46 çocuğa aylık 100,00 TL ‘’ Öksüz Yetim Aylığı’’ yardımları kapsamında toplam 39.000,00 nakit yardımı yapılmıştır.

Babası askerde olan 18 yaşından küçük çocuklardan; 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında muhtaç durumda olan 1 çocuğa aylık 100,00 TL ‘’ Muhtaç Asker Çocuğu’’ yardımları kapsamında toplam 500,00 nakit yardımı yapılmıştır.

Ramazan ayında ve Kurban bayramı öncesinde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla gıda yardımı kapsamında 7.967 aileye 1.259.450,00 TL tutarında nakdi gıda yardımı yapılmıştır. Gıda yardımları kapsamında yıl içinde 191 aileye 12.607,94 TL ayni gıda yardımı yapılmıştır.

İlçemiz merkez mahalle ve kırsal mahallerinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelere kış şartlarında destek olmak amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce ilçemize bedelsiz olarak tahsis edilen Soma Lavar +18-50 mm. Torbalanmış kömürlerden yakacak yardımı kapsamında 5.000 aileye 2.115.463,66. TL tutarında ayni yardım yapılmıştır.

Çeşitli nedenlerle çıkan yardım yangın sonucunda eşyaları zarar gören 8 aileye 8.500.00 TL tutarında nakdi yardım, yaşadığı ev sağlıksız durumda olan 4 aileye 2.500,00 TL ev onarım yardımı, aylık kirasını ödemekte zorlanan 35 aileye toplam 17.500,00 TL kira yardımı yapılmıştır.

Dul, yetim, engelli, bakıma muhtaç ihtiyar ve 3294 sayılı yasa kapsamında olup yardım alan 14 vatandaşlarımızın sağlıksız veya yıkılır durumda olan evleri yeniden yapılmıştır. Ev yapım yardımı programı olarak bu kapsamda 610.848,11 TL ayni yardım yapılmıştır.

Diğer aile yardımları kapsamında ihtiyaç sahibi 21.917 aileye zorunlu ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için 1.095.837,96 TL tutarında nakdi yardım yapılmıştır.

Tek seferlik yardımlar kapsamında ilçemizde ikamet etmeyen ancak çeşitli nedenlerle ilçemize gelerek maddi imkansızlık nedeniyle ilçemizde mağdur durumda kalmış vatandaşlarımızın memleketlerine gidebilmesi için bilet alınmış, ilçemizde ikamet etmesine rağmen kalacak bir yeri olmayan şahısların kış şartlarından etkilenmemeleri amacıyla kış mevsimi boyunca otelde barınmaları sağlanmış, cezaevinde tutuklu veya hükümlü olarak kalan şahıslardan açık ilk öğretim, açık lise ve açık öğretim fakültesinde öğrenim görenlerin kayıt ücretleri ödenmiş ve bu kapsamda toplam 231 kişiye 135.641,95 TL tutarında nakdi yardım yapılmıştır.

İlçemizde ikamet eden 432 Arap Suriye Cumhuriyeti vatandaşına 6.183,40 TL ayni yardım yapılmıştır. Ayrıca Arap Suriye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik başlatılan ‘Sosyal Uyum Yardımı’ kapsamında 122 aileye toplam 173.520,00 TL nakit yardımı yapılmıştır.

Sağlık yardımları ve engelli vatandaşlarımıza yönelik tıbbi cihaz destekleri kapsamında 24 kişiye 47.961,64 TL nakit yardımı yapılmıştır.

Genel Sağlık Sigortası G (0) kapsamında olan 1.215 vatandaşımızın ödendiği 150.464,45 TL katılım payı bedeli ‘Katılım Payı İadesi’ yardımı kapsamında 1.215 vatandaşımıza geri ödenmiştir.

İlçemizde ikamet eden şehit ve gazi ailelerimizin her türlü ihtiyaçlarını yakından takip eden vâkıfımız 2017 yılı içinde bu kapsamda ailelerimize 80.950,94 TL nakit yardımı yapmıştır.

İş kurmak ve kendi geçimini sağlamak amacıyla vakfımıza müracaat eden 32 vatandaşımıza iş kurma desteği kapsamında 7.434,90 TL nakit desteği sağlanmıştır.

2017 yılında vakıf öz kaynakları ile 35.094 kişiye 6.368.581,53 TL nakdi, 5.191 kişiye 2.128.901,42 TL tutarında ayni olmak üzere toplam 40.285 kişiye toplam 8.497.482,95 TL; Merkezi olarak 7.569 kişiye 14.446.560,69 TL tutarında nakdi yardım yapılmış olup, 2017 yılında toplam 47.854 kişiye 22.944.043,64. TL tutarında yardım yapılmıştır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ile Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında, 15.04.2009 tarihinde imzalanan protokoller ile uygulamaya konulan ‘Sosyal Konut Projesi’ kapsamında, Turgutlu İlçesi 2.mıntaka 1883 ada 1 parsel ( 5.349 m2), 1559 ada 3 parsel ( 516 m2), 1559 ada 4 parsel (2354 m2) 1556 ada 12 Parsel (154.731 m2) den oluşan toplam 23.950 m2 ‘lik alanda, dar gelirli vatandaşlara, uzun vadeli borçlanmaya ile verilecek 282 adet konut inşaatı tamamlanmış, 282 hak sahibi için; Doğalgaz, Elektrik, Su abonelikleri ile DASK işlemleri için Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünden bütçe talep edilmiş, talep edilen bütçenin vakıf hesaplarına havalesini takiben abonelik işlemleri tamamlanmış, doğalgaz işlemleri yapılmış kombileri takılmış, evler hak sahiplerine teslim edilmiş, sosyal konutlarda hayat aktif hale gelmiştir.

Sosyal Konutlarda 7/24 güvenlik hizmeti verilmektedir. Ayrıca site yönetimi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı profesyonel site yönetim firması ile çalışmakta bu alanda ki tüm hizmetleri bu şekilde takip etmektedir.

Vakfımızın 2017 yılında gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler müracaat odaklı değil hizmet odaklı bir şekilde 2018 yılında da devam edecektir. Önemli çalışmalarımızdan biriside çalışabilir durumdaki vatandaşlarımıza meslek ve iş edindirmektir. Bu yöndeki gayretlerimiz artarak devam edecektir.” dedi.