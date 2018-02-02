Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 2017 yılı içerisinde konut satışı rakamları 2016’ya göre yaklaşık %25 oranında artış gösterdi.

İnşaat sektörünün oldukça yoğun olduğu ilçelerden biri olan Turgutlu’da TÜİK verilerine göre 2016 yılında 3405 olan konut satışı 2017 yılında 4633’e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumundan alınan bilgiye göre Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 2017 yılı içerisinde Ocak ayında 282, Şubat ayında 579, Mart ayında 408, Nisan ayında 346, Mayıs ayında 348, Haziran ayında 286, Temmuz ayında 329, Ağustos ayında 385, Eylül ayında 410, Ekim ayında 414, Kasım ayında 398 ve Aralık ayında 448 olmak üzere toplam 4633 konutun satışı gerçekleşti.